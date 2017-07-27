Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырёх рабочих, которые скончались при проведении работ по прокладке труб в канализационном коллекторе в Щербинке.
«Вечером 26 июля в канализационном коллекторе, расположенном вблизи улицы Индустриальная, были обнаружены тела четырёх рабочих без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, пострадавшие проводили работы по замене труб. По данному факту ГСУ СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки», — цитирует телеканал RT руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.
Иванова добавила, что по предварительным данным, смерть рабочих наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, образующимися в канализационном коллекторе.