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27 июля 2017
26 июля 2017
02:29  27 июля 2017 0

Четверо рабочих в Новой Москве погибли в канализации

Авария водопровода. Курган, открытый колодец, люк, канализация, авария на водопроводе
Смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырёх рабочих, которые скончались при проведении работ по прокладке труб в канализационном коллекторе в Щербинке.

«Вечером 26 июля в канализационном коллекторе, расположенном вблизи улицы Индустриальная, были обнаружены тела четырёх рабочих без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, пострадавшие проводили работы по замене труб. По данному факту ГСУ СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки», — цитирует телеканал RT руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.

Иванова добавила, что по предварительным данным, смерть рабочих наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, образующимися в канализационном коллекторе.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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