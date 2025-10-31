ОП: Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение

В России предложили ввести 12-летнее школьное обучение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия может перейти на 12-летнюю систему школьного образования. Такую инициативу обсуждают в Общественной палате РФ.

«Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», — заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что реформа поможет сохранить педагогические кадры в условиях снижения числа учеников.

Инициатива поступает на фоне демографических изменений в стране. Число первоклассников в России постепенно сокращается, что создает риски для учительского состава.

Переход на 12-летнее обучение позволит выпускникам поступать в вузы в более осознанном возрасте — 18 лет. Это также обеспечит равные возможности с образовательными системами других стран.

Общественная палата готова к экспертному обсуждению предложения. В ближайшее время инициатива может быть вынесена на публичное профессиональное обсуждение.