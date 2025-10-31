ОП: Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение
В России предложили ввести 12-летнее школьное обучение
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россия может перейти на 12-летнюю систему школьного образования. Такую инициативу обсуждают в Общественной палате РФ.
«Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», — заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что реформа поможет сохранить педагогические кадры в условиях снижения числа учеников.
Инициатива поступает на фоне демографических изменений в стране. Число первоклассников в России постепенно сокращается, что создает риски для учительского состава.
Переход на 12-летнее обучение позволит выпускникам поступать в вузы в более осознанном возрасте — 18 лет. Это также обеспечит равные возможности с образовательными системами других стран.
Общественная палата готова к экспертному обсуждению предложения. В ближайшее время инициатива может быть вынесена на публичное профессиональное обсуждение.
Ранее предложение о переходе на 12-летнюю систему образования вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил против инициативы, предложив ввести мораторий на любые изменения в системе образования, аргументируя это тем, что частые реформы негативно влияют на качество обучения и вызывают недовольство среди педагогов и родителей. По его мнению, учителям необходимо предоставить возможность самостоятельно определять методы преподавания вместо проведения постоянных экспериментов над российской системой образования.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.