Количество жертв «ангарского маньяка» выросло

Завершено расследование очередного уголовного дела в отношении серийного убийцы Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». Новое обвинение касается двойного убийства, совершенного в 2008 году. Об этом сообщает СК России.

«В Ангарске следователи СК России завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении Михаила Попкова», — говорится в официальном telegram-канале СК. Уголовное дело было возбуждено еще в 2008 году после обнаружения тел двух женщин в Ангарске. Однако тогда расследование было приостановлено.

В августе 2008 года на Московском тракте в Ангарске Попков остановился на обочине, чтобы заменить пробитое колесо своего автомобиля. Там он встретил двух 27-летних женщин, с которыми ранее не был знаком. В процессе знакомства между Попковым и ними возник конфликт. По словам обвиняемого, причиной ссоры стало то, что женщины находились в состоянии наркотического опьянения. Пока одна из женщин находилась в салоне автомобиля Попкова, он напал на ее подругу, которая оставалась на улице. Маньяк накинул на шею жертвы веревку и стянул ее концы. После убийства первой жертвы Попков вернулся к своему авто, вывел из него вторую женщину и расправился с ней аналогичным способом.

61-летний Михаил Попков полностью признал свою вину в совершении двойного убийства. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.