Арестован директор дорожной службы Иркутской области

Двух гендиректоров дорожной службы арестовали в Иркутске за хищение 14 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двух генеральных директоров дорожной службы Иркутской области арестовали по делу о хищении 14,6 млн рублей бюджетных средств. Решение принял Кировский районный суд Иркутска 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Суд согласился с доводами следствия, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на участников процесса», — отмечается в telegram-канале судов Иркутской области. Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 27 декабря 2025 года.

Гендиректор АО «ДСИО» обвиняется в мошенничестве группой лиц при исполнении контракта на строительство инфраструктуры для особой экономической зоны в Слюдянском районе. Второй фигурант — руководитель ООО «ДСИО» — обвиняется в получении крупных взяток. Еще двум обвиняемым по тому же делу суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Все фигуранты проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что хищение средств было совершено при выполнении работ по обустройству туристско-рекреационной зоны. Общая сумма ущерба составила более 14,6 млн рублей из бюджета Иркутской области.