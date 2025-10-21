В России могут откатить раскритикованное повышение утильсбора: последние новости скандальной инициативы

В Госдуме задумались об «откате» повышения утильсбора Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В октябре 2025 года в России активно начали обсуждать увеличение утилизационного сбора. Вместо привычного расчета по объему двигателя власти предлагают перейти на мощность, что вызовет резкий скачок цен на целые сегменты машин. Спустя чуть более недели в Госдуме предположили, что утильсбор могут отсрочить, так как он чреват инфляционным рискам. Последние новости о новой инициативе в сфере автопрома — в материале URA.RU.

Вероятность отсрочки: почему реформу могут «откатить»

Несмотря на подготовленные поправки и обозначенную дату старта, у представителей автопрома и депутатов есть сомнения в целесообразности реформы. Депутат Госдумы Николай Арефьев в интервью Lenta.ru прямо заявил, что повышение утильсбора может привести к росту инфляции и не даст ожидаемого увеличения доходов бюджета. «Пока этот утильсбор еще могут откатить назад... Утильсбор, в свою очередь, может ограничить продажу автомобилей. В итоге увеличение сбора будет компенсировано меньшей выручкой от продажи машин и меньшим налогом, то есть не приведет к наполняемости бюджета», — пояснил парламентарий. Он подчеркнул, что автомобили занимают значительную долю на рынке, и их удорожание способно ускорить общий рост цен в стране.

Статистическое недовольство

После анонса масштабной реформы, связанной с повышением утильсбора, проект изменений столкнулся с беспрецедентным негативом на федеральном портале нормативных правовых актов. По состоянию на 21 октября 2025 года документ собрал более 55 тысяч дизлайков при менее чем 500 лайках. Как отметил директор «Автостата» Сергей Целиков, так как для голосования требуется авторизация через Госуслуги, накрутка практически невозможна, что делает оценку пользователей честной.

Продолжение после рекламы

Мнения экспертов: как утильсбор скажется на авторынке в целом

Автоэксперты и участники рынка сходятся во мнении, что изменения могут негативно повлиять на рынок авто в России. Например, генеральный директор автоцентра «Истком» Нонна Шалина прогнозирует, что рынок станет «более маломощным». Покупатели будут массово переориентироваться на автомобили с двигателем до 160 л.с. На фоне общего падения авторынка на 30-40% в 2025 году, дополнительные ограничения могут сократить сегмент ввоза мощных машин еще на 10-15%.

В свою очередь замгендиректора «Авилона» Ренат Тюктеев отмечает, что государство «методично убирает все лазейки, которыми пользовались коммерческие структуры». По его словам, машины с двигателями менее 160 л.с. — незначительная доля в параллельном импорте, поэтому рост цен затронет абсолютное большинство ввозимых марок. Это, с одной стороны, защитит официальных дилеров, а с другой — ограничит выбор для потребителей.

Также член Общественной палаты Валерий Солдунов и другие эксперты полагают, что спрос на официально поставляемые автомобили, особенно китайские и отечественной сборки, вырастет. Производители из Китая имеют достаточный запас маржи, чтобы нивелировать часть роста издержек, а на автомобили российской сборки утильсбор остается минимальным.

Коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин обращает внимание на более широкий контекст: индексация утильсбора может негативно сказаться на экономике регионов, ориентированных на автомобильный импорт (например, Дальнего Востока), приведя к снижению деловой активности и налоговых поступлений на местах.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский также скептически оценивает долгосрочную эффективность мер: дополнительные сборы, по его мнению, не решат комплексно проблему «серого» импорта, а бизнес будет вынужден искать новые, возможно, еще более изощренные схемы обхода ограничений.

Ценовой шок: какие автомобили подорожают и насколько

Новые ставки делают владение мощной машиной, ввозимой по параллельным схемам, крайне дорогим удовольствием. По оценкам экспертов и дилеров, рост цен затронет несколько ключевых сегментов. Соответствующую статистику приводит РИА Новости.

В первую очередь это — мощные кроссоверы и внедорожники. Например, Hyundai Palisade с дизельным двигателем 2.2 л (194 л.с.) сейчас ввозится с льготным сбором в 5 200 рублей. После 1 ноября за новый автомобиль частному лицу придется заплатить уже 1,97 млн рублей утильсбора, а за машину старше трех лет — и вовсе 2,918 млн. С 2026 года эти суммы вырастут до 2,364 млн и 3,501 млн рублей соответственно. Аналогичная ситуация ждет покупателей Kia Sorento, Volkswagen Tiguan, Geely Monjaro и других популярных моделей. Для премиальных немецких моделей, таких как BMW X5 (490 л.с.), сбор может достичь 2,7 млн рублей.

Продолжение после рекламы

При этом самое значительное номинальное подорожание ожидает сегмент электромобилей. По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, электрокар Zeekr 001 подорожает примерно на 1,5 млн рублей, а модели бренда Lixiang — на 1,2 млн. Для электромобиля Zeekr 009 мощностью 224 л. с. сбор увеличится с текущих 667,4 тысячи рублей до 1,54 миллиона. Причина в том, что для «зеленых» автомобилей льгота будет действовать только для моделей с номинальной 30-минутной мощностью до 80 л.с., что эквивалентно примерно 160-200 л.с. для ДВС. Таким образом, под удар попадают практически все современные электромобили, включая Tesla и BYD.

При этом дилеры отмечают, что для некоторых премиальных брендов, уже продававшихся по коммерческим ставкам, рост будет не таким критичным в процентном соотношении. BMW X5 подорожает на 250 тыс. рублей (менее 2% от стоимости), а Toyota Highlander — на 120-150 тысяч рублей.

Суть реформы: от объема к мощности

С 1 ноября 2025 года в России должна вступить в силу новая методика расчета утилизационного сбора. Инициатива, разработанная Минпромторгом, предполагает фундаментальное изменение подхода: если сейчас сбор зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля, то после реформы ключевым критерием станет мощность в лошадиных силах.

Главное нововведение — сохранение льготной ставки утильсбора только для автомобилей с мощностью до 160 л.с. Для таких машин сбор останется на символическом уровне в 3,4 тысячи рублей для новых и 5,2 тысячи — для автомобилей старше трех лет. Однако все, что мощнее этой планки, будет приравнено к коммерческому импорту и облагаться по радикально возросшим ставкам.