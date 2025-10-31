Логотип РИА URA.RU
Еврокомиссия угрожает мерами против трех стран ЕС из-за Украины

31 октября 2025 в 11:30
Еврокомиссия 29 октября ввела соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной

Еврокомиссия рассматривает возможность применения правовых мер против Польши, Венгрии и Словакии, которые продолжают блокировать ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, несмотря на новые договоренности на уровне ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

«Все варианты рассматриваются», — ответил представитель ЕК Олаф Джилл на вопрос о возможных санкциях против трех стран-членов ЕС. Его слова передает Politico. Польша, Венгрия и Словакия публично заявили о намерении сохранить национальные меры защиты своих рынков.

Еврокомиссия 29 октября официально ввела в действие обновленное Дополненное соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной. Ключевым элементом стало введение квот на поставки проблемных украинских сельхозтоваров, в первую очередь зерновых культур. В заявлении особо подчеркивается, что данный договор устанавливает ограничения на ввоз в Евросоюз «чувствительных сельскохозяйственных товаров». К этой категории ЕК относит кукурузу, пшеницу, другие зерновые культуры, сахар, яйца и прочую продукцию.

