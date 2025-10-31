Еврокомиссия угрожает мерами против трех стран ЕС из-за Украины

Еврокомиссия 29 октября ввела соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной Фото: Официальный сайт Европарламента

Еврокомиссия рассматривает возможность применения правовых мер против Польши, Венгрии и Словакии, которые продолжают блокировать ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, несмотря на новые договоренности на уровне ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

«Все варианты рассматриваются», — ответил представитель ЕК Олаф Джилл на вопрос о возможных санкциях против трех стран-членов ЕС. Его слова передает Politico. Польша, Венгрия и Словакия публично заявили о намерении сохранить национальные меры защиты своих рынков.