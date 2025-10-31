Китай готов ввести нулевые пошлины на все товары некоторых стран

Китай вводит льготы на пошлины для менее развитых стран Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил о готовности страны обнулить таможенные пошлины на всю продукцию, поступающую из африканских государств. Соответствующее заявление было сделано китайским лидером во время его речи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), о чем проинформировало Министерство иностранных дел КНР.

«Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран и готов ввести такую же политику для африканских государств <...> путем подписания соглашения об экономическом партнерстве», — сказал китайский лидер.

Данная инициатива распространяется исключительно на государства, поддерживающие дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Аналогичные условия будут применяться и к африканским странам, которым Пекин готов предоставить тарифные преференции, подчеркнул представитель китайской стороны.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении продолжать политику совместного развития и «способствовать формированию более инклюзивной и устойчивой глобализации мировой экономики».

По результатам Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), который состоялся в сентябре 2024 года и проводится раз в три года, была принята Пекинская декларация. Документ зафиксировал взаимное признание интересов сторон и поддержку суверенитета африканских государств, в то время как африканская сторона подтвердила свою приверженность концепции единого Китая.

Программа сотрудничества на период 2025–2027 годов охватывает широкий спектр направлений взаимодействия между сторонами: экономическую сферу, промышленный сектор, инфраструктурное строительство, медицину, образовательные проекты и культурный обмен. Документ также предусматривает содействие развитию малого и среднего бизнеса, модернизацию транспортных коммуникаций, внедрение цифровых решений и проекты в области возобновляемой энергетики. Помимо этого, Китай планирует предоставить африканским государствам гуманитарную поддержку в виде продовольствия и медикаментов, профинансировать молодежные спортивные инициативы, а также организовать программы профессиональной подготовки гражданских специалистов и военного персонала.