Турция аннулировала лицензию популярной у россиян системы Papara
Лицензия, выданная компании 21 апреля 2016 года, была отозвана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Центральный банк Турции принял решение об отзыве лицензии у платежной системы Papara, которая пользовалась большой популярностью среди российских пользователей. Об этом сообщает издание Ahaber.
«Решением, опубликованным в Официальном вестнике, Центральный банк отозвал разрешение на деятельность Papara Elektronik Para A.S.», — пишет Ahaber. Согласно документу, Совет по регулированию и надзору за банковским делом принял решение об аннулировании разрешения на деятельность Papara в качестве организации электронных денег. Лицензия, выданная компании 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании положений Закона «О системах расчетов и расчетов по ценным бумагам, платежных услугах и электронных денег».
Платежная система Papara завоевала значительную популярность среди российских пользователей благодаря простоте открытия счета и удобству использования. Сервис позволял дистанционно открыть счет, предоставив только данные загранпаспорта, что было особенно актуально для тех, кто не имел возможности лично посетить турецкий банк.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.