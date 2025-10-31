Турция аннулировала лицензию популярной у россиян системы Papara

Лицензия, выданная компании 21 апреля 2016 года, была отозвана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный банк Турции принял решение об отзыве лицензии у платежной системы Papara, которая пользовалась большой популярностью среди российских пользователей. Об этом сообщает издание Ahaber.

«Решением, опубликованным в Официальном вестнике, Центральный банк отозвал разрешение на деятельность Papara Elektronik Para A.S.», — пишет Ahaber. Согласно документу, Совет по регулированию и надзору за банковским делом принял решение об аннулировании разрешения на деятельность Papara в качестве организации электронных денег. Лицензия, выданная компании 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании положений Закона «О системах расчетов и расчетов по ценным бумагам, платежных услугах и электронных денег».