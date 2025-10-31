Гендир «Аэрокома» Яньков арестован за хищение средств, выделенных на СВО
31 октября 2025 в 11:32
Генеральный директор компании "Аэроком" Виктор Янков взят под стражу. Его обвиняют в присвоении средств, предназначенных для нужд СВО. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы Советского районного суда Улан-Удэ. Компания занимается изготовлением деталей из пластмассы. Согласно данным следствия Янков подозревается в хищении денежных средств, которые региональные власти выделили на закупку и отправку беспилотников в зону СВО.
