Гендир «Аэрокома» Яньков арестован за хищение средств, выделенных на СВО

31 октября 2025 в 11:32
Фото: © URA.RU

Генеральный директор компании "Аэроком" Виктор Янков взят под стражу. Его обвиняют в присвоении средств, предназначенных для нужд СВО. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы Советского районного суда Улан-Удэ. Компания занимается изготовлением деталей из пластмассы. Согласно данным следствия Янков подозревается в хищении денежных средств, которые региональные власти выделили на закупку и отправку беспилотников в зону СВО.

