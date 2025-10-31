Житель Коми пытался перейти на сторону ВСУ
31 октября 2025 в 11:50
Силовики задержали жителя Коми. Он обвиняется в диверсионной работе на Украину. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Россиянина задержали в поезде, который следовал в Белгород. По данным ведомства, задержанный намеревался поехать на Украину. Его целью было воевать против России на стороне ВСУ.
