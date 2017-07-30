«АвтоВАЗ» увеличил экспортные продажи машин на 76%

Объем экспортных продаж концерна «АвтоВАЗ» за последние шесть месяцев увеличился на 76%. Одной из главных причин успеха российской компании стал выход на европейский рынок автомобиля Lada Granta.
По данным пресс-службы «АвтоВАЗа», рост продаж также связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки на территории Казахстана. Помимо этого, концерн активно продает продукцию компаний-партнеров, в частности Nissan и Renault — в общей сложности продано 48 000 таких автомобилей.
Отмечается, что за первое полугодие 1 500 авто марки LADA приобретены европейскими водителями. В ближайшее время «АвтоВАЗ» планирует увеличить объем поставок экспортных машин на 50% за счет отгрузки автомобилей в Африку, Центральную Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток, сообщает «Лента.ру».