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30 июля 2017
29 июля 2017
02:55  30 июля 2017 0

«АвтоВАЗ» увеличил экспортные продажи машин на 76%

Обход павильонов МВЦ накануне первого дня работы ИННОПРОМа. Екатеринбург, стенды, лада, lada, mobil
Доходы автоконцерна от зарубежных продаж составили 102 миллиарда рублей.Фото: Анна Майорова © URA.RU

Объем экспортных продаж концерна «АвтоВАЗ» за последние шесть месяцев увеличился на 76%. Одной из главных причин успеха российской компании стал выход на европейский рынок автомобиля Lada Granta.

По данным пресс-службы «АвтоВАЗа», рост продаж также связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки на территории Казахстана. Помимо этого, концерн активно продает продукцию компаний-партнеров, в частности Nissan и Renault — в общей сложности продано 48 000 таких автомобилей.

Отмечается, что за первое полугодие 1 500 авто марки LADA приобретены европейскими водителями. В ближайшее время «АвтоВАЗ» планирует увеличить объем поставок экспортных машин на 50% за счет отгрузки автомобилей в Африку, Центральную Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток, сообщает «Лента.ру».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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