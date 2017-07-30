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30 июля 2017
12:56  30 июля 2017 0

Бузова соблазнила Малахова на глазах тысяч поклонников. «По рукам пошла». ВИДЕО

У пары нашлись как критики, так и защитникиФото: Instagram Ольги Бузовой

На фестивале «Жара» в Баку начинающая певица, ведущая «Дома-2» Ольга Бузова и телеведущий Андрей Малахов устроили откровенные танцы под песню Софии Ротару.

«Вчера невозможно было устоять чтобы не затанцевать под хиты легендарной Софии Ротару. Мы с мои другом Андрюшей @malakhov007 устроили мастер-класс для зрителей „Первого канала“. Как вам наш танец?! Кстати, мой танец с Джанлуко Ваки побил рекорд по просмотрам в российском Инстаграм и собрал примерно 5.000.000 просмотров. Может, подошло время поставить новый рекорд?!», — прокомментировала видео Бузова.

Одни поклонники начинающей певицы пришли в восторг, отметив, что вместе Бухова и Малахов смотрятся неплохо. Другие подписчики эти танцы осудили: «Ко всем лезет, ей самой не стремно?!», «Оля молодец, но по рукам пошла…», «Блин, мне кажется это не правильно — он женат…», «Оль, не надо уж больше, его жена на тебя планы строит».

Комментарии в защиту танцев отдыхающих в Баку звезд появились на странице Малахова: «Поэпатировали немного публику и дальше пошли. Можно подумать, не Бузова не Малахов до этого ни с кем не танцевали».

Нина Калинина
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