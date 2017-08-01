В министерстве здравоохранения Алтайского края должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения барнаульской трагедии — гибели 10-летнего ребенка-инвалида. Сделать выводы из случившегося региональных чиновников призвала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает РАПСИ.
По данным СУСК РФ по Алтайскому краю, возбудившего уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, 10-летняя девочка, инвалид с рождения, 31 мая поступила в районную больницу Угловского района. Ребенок имел ряд заболеваний и нуждался в экстренной медицинской помощи, но, не получив ее из-за отсутствия необходимого оборудования, был перевезен в медучреждение Барнаула, где через несколько дней скончался.
Анна Кузнецова уточнила, что для транспортировки девочки нужен был реанимобиль, которого родителям ребенка пришлось ждать больше восьми часов. В этой связи омбудсмен призвала руководство краевого минздрава выяснить объективные причины произошедшего и внести коррективы во всю систему работы «скорой помощи». «Важно, чтобы по каждому такому случаю был сделан вывод, проанализированы причины и наказаны виновные», — цитирует Кузнецову сетевое издание.