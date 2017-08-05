На автомобильном рынке России в 2017 году на 25% выросли продажи коммерческих автомобилей. Такие данные приводят аналитики профильного рынка.
За первое полугодие российский автопром реализовал больше 50 тысяч коммерческих автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Этот показатель вырос на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет агентство Nation News.
В тройку лидеров по продажам попали УАЗ, ГАЗ и LADA. Среди зарубежных автомобилей российские автовладельцы чаще всего покупают Ford и Mercedes-Benz.