В Москве в субботу, 7 октября, вновь эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» из-за сообщения о минировании, в общей сложности из помещений вывели около 1,5 тыс. человек.
«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ „Охотный ряд“. Информация проверяется», — отметил источник информагентства «Интерфакс».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в пятницу, 6 октября, в Москве из-за угрозы взрывов эвакуировали более 100 тысяч человек после 130 звонков о ложном минировании.
«По новой московской моде из-за очередного телефонного террориста эвакуировали #охотныйряд. Стоим, любуемся закатом и думаем о смысле бытия», написала на странице во «Вконтакте» Елена Тумалевич.