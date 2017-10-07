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07 октября 2017
19:51  07 октября 2017 0

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали «Охотный ряд». ФОТО

Эвакуированные покупатели и сотрудники ТЦ любуются закатомФОТО: VK/Елена Тумалевич
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Москве в субботу, 7 октября, вновь эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» из-за сообщения о минировании, в общей сложности из помещений вывели около 1,5 тыс. человек.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ „Охотный ряд“. Информация проверяется», — отметил источник информагентства «Интерфакс».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в пятницу, 6 октября, в Москве из-за угрозы взрывов эвакуировали более 100 тысяч человек после 130 звонков о ложном минировании.

«По новой московской моде из-за очередного телефонного террориста эвакуировали #охотныйряд. Стоим, любуемся закатом и думаем о смысле бытия», написала на странице во «Вконтакте» Елена Тумалевич.

Артем Косых
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