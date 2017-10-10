{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
11:22  10 октября 2017 0

Умер знаменитый целитель Аллан Чумак. ВИДЕО

Целитель легко "заряжал" водуФото: скрин с видео

В Москве 10 октября на 83-м году жизни скончался известный целитель Аллан Чумак. Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» написал телеведущий Дмитрий Гордон.

«Скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Светлая память!» — написал Гордон.

В конце 1980-х годов Чумак стал одним из самых известных целителей в СССР из-за многочисленных телевизионных сеансов, во время которых он «заряжал» воду, кремы и мази. Позже деятельность Чумака попала под запрет и была приостановлена в России.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров