В Москве 10 октября на 83-м году жизни скончался известный целитель Аллан Чумак. Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» написал телеведущий Дмитрий Гордон.
«Скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Светлая память!» — написал Гордон.
В конце 1980-х годов Чумак стал одним из самых известных целителей в СССР из-за многочисленных телевизионных сеансов, во время которых он «заряжал» воду, кремы и мази. Позже деятельность Чумака попала под запрет и была приостановлена в России.