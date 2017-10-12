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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
15:13  12 октября 2017 3

Югорчанин украл из магазина сладости на 47 тысяч рублей

Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., печенье, сладости
Теперь парню грозит тюрьмаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

17-летний югорчанин украл из продуктового магазина Нефтеюганска сладостей на 47 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По словам начальника пресс-службы УМВД Югры Ирины Валюк, злоумышленник отогнул выходную дверь и проник в продуктовый магазин, где совершил кражу продуктов на общую сумму 47 тысяч рублей. Примечательно, что основной целью парня стали сладости, соки и безалкогольные газированные напитки.

«Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье „кража“ (ст. 158, ч. 2). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщает собеседница.

Также Ирина Валюк добавила, что ранее подросток в поле зрения полиции не попадал и сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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