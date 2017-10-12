Югорчанин украл из магазина сладости на 47 тысяч рублей

17-летний югорчанин украл из продуктового магазина Нефтеюганска сладостей на 47 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
По словам начальника пресс-службы УМВД Югры Ирины Валюк, злоумышленник отогнул выходную дверь и проник в продуктовый магазин, где совершил кражу продуктов на общую сумму 47 тысяч рублей. Примечательно, что основной целью парня стали сладости, соки и безалкогольные газированные напитки.
«Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье „кража“ (ст. 158, ч. 2). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщает собеседница.
Также Ирина Валюк добавила, что ранее подросток в поле зрения полиции не попадал и сейчас он находится под подпиской о невыезде.