Арт-вечеринки, квесты и VR-игры: как развлечься школьникам ХМАО на осенних каникулах

Детям в ХМАО на осенние каникулы предлагают разнообразные мероприятия

Осенние каникулы в ХМАО почти во всех школах начинаются с 25 октября. Чем занять ребенка на время недельного отдыха, куда сходить вместе и во сколько обойдутся развлечения мамам и папам — в обзоре URA.RU.

Ханты-Мансийск

Тыквенная арт-вечеринка для детей

В студии «Арт-Квартира.86» 25 октября пройдет тыквенная арт-вечеринка для детей. Для гостей приготовили мастер-классы по рисованию на холсте или шоперах.

Также обещают учить росписи фигурок. Каждому гостю подарки, аквагрим, лимонад и угощения. Стоимость — 2 500 рублей.

В студии «Арт-Квартира.86» 25 октября пройдет тыквенная арт-вечеринка для детей





Экшн-игра «прятки в темноте»

Реалити-квесты проходят в Эмоджинарии. Здесь можно поиграть в прятки в темноте. Участников ждет приключение в лабиринте.

В «городе», полностью лишенном света, предстоит встретится с множествами ловушек и потайных мест. Стоимость за группу до пяти человек — 4 500 рублей.

«Чудетство»

КДЦ «Октябрь» приглашает школьников на игровую программу из цикла «Чудетство». Ребят ждет путешествие в сказочный мир с танцами, забавными играми и командными эстафетами. Начало 1 ноября в 13:00. Стоимость билета — 150 рублей.

Сургут

Каникулы в Нанограде

Для ребят с 27 октября откроет свои двери каникулярная школа «Наноград — Сургут». Участников ждут публичные лекции и работа в творческих мастерских и развлекательные мероприятия. Участие в лагере для школьников города бесплатное.

Отрыв от школьной рутины

На осенние каникулы детей (7-10 лет) ждут в «ЛюбоЗнайке». Смена продлится с 27 октября. Организаторы обещают полный отрыв от школьной рутины: экскурсии, мастер-классы и квесты.

Среди активностей также походы в кино и в музеи. Ребятам обещают активные игры, прогулки и дискотеки.

Спортивные каникулы

Осенние каникулы юные спортсмены могут провести в «Малибу». Смена с 25 октября по 1 ноября. Ребят ждут, например, спортивные игры: пляжный волейбол, футбол, бадминтон и теннис. Обещают также развивающие активности и настольные игры с развлечениями.

В «Малибу» на осенние каникулы школьников ждут спортивные игры





Нижневартовск

Каникулы в мастерской

Столярная мастерская «Фактура» также ждет школьников на осенние каникулы. Детей научат создавать поделки из дерева и технике выжигания, а также научат пользоваться ручными и электроинструментами. Интенсив стартует 27 октября. Стоимость — 12 500 рублей.

Сыграем в боулинг

Покатать шары в городе зовут местные боулинг-центры. Для самых маленьких посетителей предусмотрены детские бортики, не позволяющие шару укатиться. Здесь же можно всей семьей отобедать и зайти в детские игровые комнаты. Цены на дорожки за час начинаются примерно с 900 рублей.

Мир VR

Семьей или классом на каникулах можно отправиться в игровые арены виртуальной реальности. Здесь представлены многопользовательские игры со свободным перемещением, которые подходят для детей и взрослых.

Семьей или классом на каникулах можно отправиться в игровые арены виртуальной реальности




