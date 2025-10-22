Арт-вечеринки, квесты и VR-игры: как развлечься школьникам ХМАО на осенних каникулах
Детям в ХМАО на осенние каникулы предлагают разнообразные мероприятия
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Осенние каникулы в ХМАО почти во всех школах начинаются с 25 октября. Чем занять ребенка на время недельного отдыха, куда сходить вместе и во сколько обойдутся развлечения мамам и папам — в обзоре URA.RU.
Ханты-Мансийск
Тыквенная арт-вечеринка для детей
В студии «Арт-Квартира.86» 25 октября пройдет тыквенная арт-вечеринка для детей. Для гостей приготовили мастер-классы по рисованию на холсте или шоперах.
Также обещают учить росписи фигурок. Каждому гостю подарки, аквагрим, лимонад и угощения. Стоимость — 2 500 рублей.
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Экшн-игра «прятки в темноте»
Реалити-квесты проходят в Эмоджинарии. Здесь можно поиграть в прятки в темноте. Участников ждет приключение в лабиринте.
В «городе», полностью лишенном света, предстоит встретится с множествами ловушек и потайных мест. Стоимость за группу до пяти человек — 4 500 рублей.
«Чудетство»
КДЦ «Октябрь» приглашает школьников на игровую программу из цикла «Чудетство». Ребят ждет путешествие в сказочный мир с танцами, забавными играми и командными эстафетами. Начало 1 ноября в 13:00. Стоимость билета — 150 рублей.
Сургут
Каникулы в Нанограде
Для ребят с 27 октября откроет свои двери каникулярная школа «Наноград — Сургут». Участников ждут публичные лекции и работа в творческих мастерских и развлекательные мероприятия. Участие в лагере для школьников города бесплатное.
Отрыв от школьной рутины
На осенние каникулы детей (7-10 лет) ждут в «ЛюбоЗнайке». Смена продлится с 27 октября. Организаторы обещают полный отрыв от школьной рутины: экскурсии, мастер-классы и квесты.
Среди активностей также походы в кино и в музеи. Ребятам обещают активные игры, прогулки и дискотеки.
Спортивные каникулы
Осенние каникулы юные спортсмены могут провести в «Малибу». Смена с 25 октября по 1 ноября. Ребят ждут, например, спортивные игры: пляжный волейбол, футбол, бадминтон и теннис. Обещают также развивающие активности и настольные игры с развлечениями.
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Нижневартовск
Каникулы в мастерской
Столярная мастерская «Фактура» также ждет школьников на осенние каникулы. Детей научат создавать поделки из дерева и технике выжигания, а также научат пользоваться ручными и электроинструментами. Интенсив стартует 27 октября. Стоимость — 12 500 рублей.
Сыграем в боулинг
Покатать шары в городе зовут местные боулинг-центры. Для самых маленьких посетителей предусмотрены детские бортики, не позволяющие шару укатиться. Здесь же можно всей семьей отобедать и зайти в детские игровые комнаты. Цены на дорожки за час начинаются примерно с 900 рублей.
Мир VR
Семьей или классом на каникулах можно отправиться в игровые арены виртуальной реальности. Здесь представлены многопользовательские игры со свободным перемещением, которые подходят для детей и взрослых.
Фото: Илья Московец © URA.RU
В городе распространены арены с PvP-шутерами. Участники делятся на две команды и сражаются между собой. Стоимость за игрока начинается примерно с 800 рублей.
