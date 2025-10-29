Нефтяники ХМАО будут готовить школьников к профессии с шестого класса

Школьники из ХМАО углубленно изучают физику в школьной лаборатории, обустроенной нефтяниками Фото: «Мегионнефтегаз» развивает школьное образование в Мегионе

«Славнефть-Мегионнефтегаз» и администрация Мегиона (ХМАО) заключили соглашение о поддержке профориентационных программ для школьников. Теперь детей будут готовить к карьере в нефтегазовой отрасли с шестого класса, сообщили URA.RU в компании.

«Мы начинаем профориентацию с шестого класса — это возраст, когда у детей появляется интерес к практической деятельности. Наша цель — чтобы к девятому классу каждый мегионский школьник понимал спектр возможностей, которые предоставляет „Мегионнефтегаз“, и мог осознанно выбрать между рабочей профессией и инженерной специальностью», — отметила директор по работе с персоналом предприятия Елена Ихсанова.

Готовить школьников ХМАО к поступлению в нефтяные вузы будут с шестого класса Фото: «Мегионнефтегаз» развивает школьное образование в Мегионе

Корпоративный проект предприятия «Место роста» помогает школьникам определиться с будущей профессией и попробовать себя в роли нефтяника. Для ребят организуют экскурсии на производственные объекты, проводят мастер-классы и практические занятия в лабораториях. Выпускникам программы компания оплачивает обучение в профильных вузах и ссузах страны, а после этого трудоустраивает их в свою команду.

Продолжение после рекламы