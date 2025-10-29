Замгенпрокурора помог многодетному бойцу СВО из ХМАО в получении жилья

Генпрокуратура помогла многодетному бойцу из ХМАО получить жилье и работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник СВО из Ханты-Мансийска (ХМАО) после обращения в генпрокуратуру получил от государства квартиру, земельный участок, работу и материальную помощь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате совместно принятых мер оперативно обеспечено его трудоустройство в муниципальной предприятие, оказана единовременная финансовая помощь, семье предоставлена квартира площадью 61 кв.м. по договору социального найма, также им выделен земельный участок для индивидуального жилищного строительства», — пояснили в в управлении генеральной прокуратуры РФ.