Замгенпрокурора помог многодетному бойцу СВО из ХМАО в получении жилья
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Участник СВО из Ханты-Мансийска (ХМАО) после обращения в генпрокуратуру получил от государства квартиру, земельный участок, работу и материальную помощь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате совместно принятых мер оперативно обеспечено его трудоустройство в муниципальной предприятие, оказана единовременная финансовая помощь, семье предоставлена квартира площадью 61 кв.м. по договору социального найма, также им выделен земельный участок для индивидуального жилищного строительства», — пояснили в в управлении генеральной прокуратуры РФ.
Югорчанин — боец СВО, после смерти супруги один воспитывает троих детей. Чтобы ему помочь, прокуроры подключили региональные органы власти. Мужчине помимо прочего по иску ведомства выплатили полмиллиона рублей за заключенный ранее контракт Минобороной.
