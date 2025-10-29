Авиакомпания из ХМАО увеличила число рейсов в Геленджик

Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Геленджик два раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик. Теперь на южный курорт можно улететь по четвергам и воскресеньям.

«Увеличиваем число рейсов из Санкт-Петербурга на солнечный черноморский курорт! Теперь улететь в Геленджик можно два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям», — сообщает пресс-служба югорской авиакомпании в telegram-канале.

Вылет из северной столицы будет осуществляться в 11:10, а из Геленджика — 17:05. Количество рейсов из Москвы не меняется.

