Авиакомпания из ХМАО увеличила число рейсов в Геленджик
Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Геленджик два раза в неделю
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик. Теперь на южный курорт можно улететь по четвергам и воскресеньям.
«Увеличиваем число рейсов из Санкт-Петербурга на солнечный черноморский курорт! Теперь улететь в Геленджик можно два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям», — сообщает пресс-служба югорской авиакомпании в telegram-канале.
Вылет из северной столицы будет осуществляться в 11:10, а из Геленджика — 17:05. Количество рейсов из Москвы не меняется.
Ранее Utairсообщала о продолжении полетов в южный курортный город осенью и зимой. Из столицы в Геленджик можно отправиться по понедельникам, средам и воскресеньям.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!