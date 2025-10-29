Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Авиакомпания из ХМАО увеличила число рейсов в Геленджик

29 октября 2025 в 05:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Геленджик два раза в неделю

Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Геленджик два раза в неделю

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик. Теперь на южный курорт можно улететь по четвергам и воскресеньям.

«Увеличиваем число рейсов из Санкт-Петербурга на солнечный черноморский курорт! Теперь улететь в Геленджик можно два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям», — сообщает пресс-служба югорской авиакомпании в telegram-канале.

Вылет из северной столицы будет осуществляться в 11:10, а из Геленджика — 17:05. Количество рейсов из Москвы не меняется.

Продолжение после рекламы

Ранее Utairсообщала о продолжении полетов в южный курортный город осенью и зимой. Из столицы в Геленджик можно отправиться по понедельникам, средам и воскресеньям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал