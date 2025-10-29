В ХМАО возобновили работу выездные бригады ветеринаров

«Спешим сообщить — „Мобильный ветеринар“ возобновил свою работу по многочисленным просьбам жителей отдаленных поселений региона», — следует из сообщения ведомства в соцсети ВКонтакте. Врачи в рамках проектах проводят вакцинацию собак и кошек против бешенства и других инфекционных заболеваний, а также стерилизуют животных.

Владельцы питомцев, которые не могут выбраться с ними на «большую землю», получают также консультации по уходу, содержанию и кормлению своих животных. Чтобы узнать, когда приедет бригада в населенный пункт, записаться на прием, следует обратиться в администрацию населенного пункта или связаться со специалистами по +7 (3462)31-90-53 (приёмная или ветеринарная клиника). Также информация доступна в соцсетях Ветслужбы Югры.