В ХМАО задержали тюменского афериста, причастного к краже миллионов у пенсионеров

В ХМАО полиция задержала19-летнего курьера аферистов
29 октября 2025 в 10:52
В ХМАО задержан курьер, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Полиция Югры арестовала 19-летнего жителя Тюмени по подозрению в пособничестве дистанционным аферистам. Он выполнял функцию курьера и получал от мошенников по 35 тысяч рублей, забирая и передавая им деньги жертв, сообщают силовики.

 «Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту и ОМВД России по Сургутскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего жителя Тюмени по подозрению в пособничестве дистанционным аферистам. Исполняя в мошеннической схеме роль курьера, молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров», — рассказали в пресс-службе полиции Югры.

 Предложение о работе он получил через мессенджер, ему поручили встречаться с людьми, которых куратор представлял как «агентов криптобиржи». Передавая наличные курьеру, пенсионеры были уверены, что защищают свои сбережения от кражи и переводят их на безопасный счет. 

За каждую такую встречу задержанный получал в среднем 35 тысяч рублей, хотя уже понимал, что втянут в преступную схему. Установлена причастность тюменца минимум к пяти эпизодам с общим ущербом почти 2,5 миллиона рублей. 

Возбуждены уголовные дела за мошенничество в крупном размере. По решению суда подозреваемый арестован, ведется следствие. 

Ранее URA.RU сообщало, что аферисты пытались выманить у директора предприятия из Нижневартовска 89 миллионов рублей. Женщина проехала 200 километров на такси до Сургута, чтобы отдать деньги аферистам.

