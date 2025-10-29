В ХМАО задержали тюменского афериста, причастного к краже миллионов у пенсионеров

В ХМАО задержан курьер, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Полиция Югры арестовала 19-летнего жителя Тюмени по подозрению в пособничестве дистанционным аферистам. Он выполнял функцию курьера и получал от мошенников по 35 тысяч рублей, забирая и передавая им деньги жертв, сообщают силовики.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту и ОМВД России по Сургутскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего жителя Тюмени по подозрению в пособничестве дистанционным аферистам. Исполняя в мошеннической схеме роль курьера, молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров», — рассказали в пресс-службе полиции Югры.

Предложение о работе он получил через мессенджер, ему поручили встречаться с людьми, которых куратор представлял как «агентов криптобиржи». Передавая наличные курьеру, пенсионеры были уверены, что защищают свои сбережения от кражи и переводят их на безопасный счет.

Продолжение после рекламы

За каждую такую встречу задержанный получал в среднем 35 тысяч рублей, хотя уже понимал, что втянут в преступную схему. Установлена причастность тюменца минимум к пяти эпизодам с общим ущербом почти 2,5 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела за мошенничество в крупном размере. По решению суда подозреваемый арестован, ведется следствие.