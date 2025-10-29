Депутата думы ХМАО лишат мандата из-за ВНЖ Евросоюза
Отставку Андреева окончательно утвердят на заседании думы 30 октября
Фото: Евгений Листюк © URA.RU
Депутата думы ХМАО Алексея Андреева лишат мандата за сокрытие ВНЖ в Евросоюзе. Приговор по его уголовному делу вступил в силу, комиссия по этике приняла решение, что он должен сложить полномочия.
«Андреев покинет думу ХМАО. Комиссия по этике приняла такое решение», — сообщил журналисту URA.RU председатель комиссии, депутат Леонид Михалко. Отставку Андреева окончательно утвердят на заседании думы 30 октября.
Также депутату грозит исключение из рядов членов партии «Единая Россия». Ранее членство в партии было приостановлено до окончания судебных разбирательств.
Андреев пытался оспорить приговор, однако потерпел поражение. Он неоднократно заявлял, что намерен продолжать борьбу в судебных инстанциях и даже дойти до Верховного суда.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Алексей Андреев получил приговор о неуведомлении правоохранительных органов о наличии вида на жительство в Италии. Гго адвокаты настаивали на наличии процессуальных нарушений в уголовном деле. По словам Андреева, он никогда не обладал правом постоянного проживания в Евросоюзе и не имел документа, который дает иностранцу такое право.
