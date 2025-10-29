Депутата думы ХМАО лишат мандата из-за ВНЖ Евросоюза

Отставку Андреева окончательно утвердят на заседании думы 30 октября Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Депутата думы ХМАО Алексея Андреева лишат мандата за сокрытие ВНЖ в Евросоюзе. Приговор по его уголовному делу вступил в силу, комиссия по этике приняла решение, что он должен сложить полномочия.

«Андреев покинет думу ХМАО. Комиссия по этике приняла такое решение», — сообщил журналисту URA.RU председатель комиссии, депутат Леонид Михалко. Отставку Андреева окончательно утвердят на заседании думы 30 октября.

Также депутату грозит исключение из рядов членов партии «Единая Россия». Ранее членство в партии было приостановлено до окончания судебных разбирательств.

Продолжение после рекламы

Андреев пытался оспорить приговор, однако потерпел поражение. Он неоднократно заявлял, что намерен продолжать борьбу в судебных инстанциях и даже дойти до Верховного суда.