Счетная палата ХМАО поймала мэрию на липовых отчетах

Власти Лангепаса предоставляли правительству ХМАО недостоверные отчеты
29 октября 2025 в 08:23
Власти Лангепаса получали миллионные субсидии на основании искаженных данных в отчетах

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Счетная палата ХМАО выявила нарушения при использовании бюджетных средств округа администрацией Лангепаса и предоставлении недостоверных сведений в отчетах, на основании которых муниципалитет получил миллионные субсидии на благоустройство и ремонт дорог. Информация опубликована в отчете председателя КСП Владислава Маркунаса перед окружным парламентом.

«Представление в депстрой Югры и департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа недостоверных отчетов о достижении значений результатов использования субсидии, согласно которым муниципальное образование достигло запланированных результатов. Изложенное повлекло за собой неэффективное расходование средств субсидии в размере 16 744, 4 тыс. рублей», — указано в документе.

В результате муниципалитетом сорваны программа формирования комфортной городской среды, а один объект благоустройства — центральную городскую площадь — пришлось демонтировать через 10 месяцев после возведения. Также депдорхоз на основании этих документов предоставил субсидию на 10,7 миллионов рублей на ремонт дорог при отсутствии положительных заключений о проверки сметной стоимости работ. УКС провел приемку работ, фактически не выполненных на момент приемки. Кроме того, вскрылось несоблюдение законодательства в сфере закупок.

Мэр Лангепаса Сергей Горобченко получил представление с требованием устранить правонарушения. К ответственности привлечены пять должностных лиц в структурных подразделениях.

