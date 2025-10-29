Логотип РИА URA.RU
В Сургуте задержаны подростки после избиения сверстника

29 октября 2025 в 12:54
В Сургуте несовершеннолетние подростки избили сверстника из-за электронной сигареты

В Сургуте (ХМАО) следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка сверстником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении подростка. По результатам проверки, проведенной по сообщению социальных медиа о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», — говорится в сообщении силовиков.

Инцидент произошел у дома по Тюменскому тракту. Несовершеннолетние хотели отобрать у парня электронную курилку, в итоге потерпевший с травмами был госпитализирован. Двое 15-летних подростков задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее URA.RU сообщало, что возле ТЦ «Аур» толпа избила несовершеннолетнего. Один из участников конфликта рассказал, что ударил оппонента в целях самозащиты — якобы тот напал первым и пытался сломать ему руку.

