В Сургуте задержаны подростки после избиения сверстника

В Сургуте несовершеннолетние подростки избили сверстника из-за электронной сигареты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка сверстником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении подростка. По результатам проверки, проведенной по сообщению социальных медиа о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», — говорится в сообщении силовиков.

Инцидент произошел у дома по Тюменскому тракту. Несовершеннолетние хотели отобрать у парня электронную курилку, в итоге потерпевший с травмами был госпитализирован. Двое 15-летних подростков задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжение после рекламы