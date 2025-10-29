Митрополит Павел предложил запретить празднование Хэллоуина в ХМАО

Митрополит Павел предложил депутатам запретить празднование Хэллоуина в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел предложил запретить празднование Хэллоуина в ХМАО. Инициатива прозвучала во время парламентской встречи в думе региона, сообщил URA.RU пресс-секретарь митрополита, отец Антоний (Долгушин).

«Шел разговор о том, что среди детей пропагандируются чуждые нашей культуре ценности. В частности, речь шла о Хэллоуине — целесообразно ли его праздновать или нет», — пояснил Антоний.