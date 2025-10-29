Митрополит Павел предложил запретить празднование Хэллоуина в ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел предложил запретить празднование Хэллоуина в ХМАО. Инициатива прозвучала во время парламентской встречи в думе региона, сообщил URA.RU пресс-секретарь митрополита, отец Антоний (Долгушин).
«Шел разговор о том, что среди детей пропагандируются чуждые нашей культуре ценности. В частности, речь шла о Хэллоуине — целесообразно ли его праздновать или нет», — пояснил Антоний.
По словам источника агентства, спикер думы ХМАО Борис Хохряков поручил организовать круглый стол для обсуждения этой темы. Кроме того, митрополита пригласили принять участие в коллегии по культуре в Сургутском районе. В пресс-службе думы ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
