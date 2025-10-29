Из ХМАО запускают новые прямые авиарейсы в зимнем сезоне

Из ХМАО запускают прямые рейсы в Казань и Челябинск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прямые рейсы из Югры будут летать из Сургута в Казань и из Ханты-Мансийка в Челябинск. Об этом сообщили авиаперевозчики.

«С 27 октября Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией „Икар“ дополнил зимнюю полетную программу прямыми регулярными перелетами по маршруту Казань — Сургут. Рейсы выполняются два раза в неделю на самолетах Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест», — рассказали в пресс-службе перевозчика. Цена билетов — 7748 рублей.