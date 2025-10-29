Из ХМАО запускают новые прямые авиарейсы в зимнем сезоне
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Прямые рейсы из Югры будут летать из Сургута в Казань и из Ханты-Мансийка в Челябинск. Об этом сообщили авиаперевозчики.
«С 27 октября Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией „Икар“ дополнил зимнюю полетную программу прямыми регулярными перелетами по маршруту Казань — Сургут. Рейсы выполняются два раза в неделю на самолетах Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест», — рассказали в пресс-службе перевозчика. Цена билетов — 7748 рублей.
Также с 7 ноября, авиакомпания «РусЛайн» открывает воздушное сообщение по новому маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону — от 4 800 рублей.
