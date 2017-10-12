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Главные новости Курганской области
17:26  12 октября 2017 1

В Кургане после запуска тепла жильцы «варятся» в квартирах при +30

Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, осень, кошка на батарее
Тепло в квартире приносит радость не всем курганцамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане после запуска отопления температура воздуха в квартирах превышает +30 градусов. С такой проблемой столкнулись обитатели дома по ул. Дзержинского, 29а.

Жильцы 12 октября обратились к директору департамента ЖКХ Александру Гонцову во время «прямой линии» по вопросам отопления. Они посетовали, что, несмотря на установленные приборы автоматического регулирования тепла, в квартирах стоит «невыносимая жара», сообщили в пресс-службе городской администрации.

В УК «Защита», на балансе которой находится дом на улице Дзержинского, «URA.RU» пояснили, что знают о претензиях жильцов и уже приняли меры. «Температура на улице стала высокой, теплоноситель, по нормам, +70 градусов, конечно, в квартирах было жарко. С понедельника, когда узнали о проблеме, убавили температуру, насколько смогли. Если снизить еще больше, то в крайних от точки ввода подъездах теплоноситель может просто остановиться», — заявил руководитель управляющей компании Константин Пчаков.

В мэрии пообещали, «что ни одно обращение и ни один поступивший звонок не останутся без внимания».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане больше ста домов рискуют остаться на зиму без отопления.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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