В Кургане после запуска отопления температура воздуха в квартирах превышает +30 градусов. С такой проблемой столкнулись обитатели дома по ул. Дзержинского, 29а.
Жильцы 12 октября обратились к директору департамента ЖКХ Александру Гонцову во время «прямой линии» по вопросам отопления. Они посетовали, что, несмотря на установленные приборы автоматического регулирования тепла, в квартирах стоит «невыносимая жара», сообщили в пресс-службе городской администрации.
В УК «Защита», на балансе которой находится дом на улице Дзержинского, «URA.RU» пояснили, что знают о претензиях жильцов и уже приняли меры. «Температура на улице стала высокой, теплоноситель, по нормам, +70 градусов, конечно, в квартирах было жарко. С понедельника, когда узнали о проблеме, убавили температуру, насколько смогли. Если снизить еще больше, то в крайних от точки ввода подъездах теплоноситель может просто остановиться», — заявил руководитель управляющей компании Константин Пчаков.
В мэрии пообещали, «что ни одно обращение и ни один поступивший звонок не останутся без внимания».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане больше ста домов рискуют остаться на зиму без отопления.