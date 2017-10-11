В 132 многоквартирных домах Кургана отопление было запущено самовольно. Организации, ответственные за подготовку этих домов к отопительному сезону, не провели обязательные мероприятия — промывку и опрессовку систем, сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании.
Это может привести к снижению качества отопления, а самое страшное — к возникновению аварий на внутренних системах отопления, в результате которых могут пострадать жильцы домов и их имущество, а подача тепловой энергии в квартиры будет прекращена.
Так, дом по ул. Дзержинского, 52 (УК «Лидер») был самовольно подключен к отоплению 27 сентября. Однако уже через несколько дней из-за аварии на неподготовленных внутридомовых сетях подачу ресурса пришлось остановить. «Такая ситуация может случиться с любым зданием, в котором своевременно не провели обязательные мероприятия», — подчеркивают специалисты.
Не подготовили дома к отопительному сезону МУП «Прометей», УК «Лидер», МУП «Спектр», УК «Респект», УК «Риск ЖЭУ» (лидер по отсутствию готовности домов), УК «Сервис», УК «Горкомжилстрой», УК «Ключ», УК «Курган-Плюс», УК «Новая Волна Курган», УК «Восток-Центр».
Самовольное включение системы отопления является основаниям для привлечения виновных лиц к административной ответственности и применения штрафных санкций. Также компетентными органами может быть поставлен вопрос о приостановлении действия лицензии управляющей компании. В случае если нарушения представляют опасность для жизни и здоровья людей, ресурсоснабжающая организация вправе прекратить подачу тепловой энергии на основании решения жилищной инспекции. Это касается любого объекта (жилого и нежилого) и любой формы управления (управляющая компания, ТСЖ, ЖСК и пр.). В настоящее время ПАО «КГК» планирует подать в контролирующие органы сведения о «домах-нарушителях».