Ученые назвали причину 550 тысяч смертей в Европе

13:33 13 октября 2017 0

Мелкие частицы грязи проникают даже в кровь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Загрязнение воздуха является главной причиной преждевременных смертей в европейских странах. К такому выводу пришло Европейское агентство по окружающей среде (EEA).

В 2014 году в 41 европейской стране от последствий вредных выбросов скончалось 520 тысяч 400 человек, в 2013 году количество смертей было еще больше — 550 тысяч человек. Специалисты отмечают, что в 80% случаев люди погибают от мелкодисперсных частиц, которые проникают в легкие и кровь.

Агентсво Nation News передает, что картина усугубляется зашлакованностью воздуха от диоксида азота и наземного озона. Еврокомиссия обязана проследить за тем, чтобы граждане стран-участниц Евросоюза дышали только лучшим воздухом. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла, пишет «Утро.ру».