Кипр выдал России обвиняемого в хищении 300 млн рублей главу ЖСК

Кипр выдал России уфимца Валерия Денисова, который похитил у членов жилищно-строительного кооператива 307 млн рублей. Мошенник ранее бежал за границу, и поймать его удалось лишь благодаря Интерполу.
Представители российских правоохранительных органов встретили 65-летнего Денисова в международном аэропорту Ларнаки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Экстрадиция из Кипра в Россию состоялась», — приводит сообщение ведомства RT.
Обвиняемый был председателем ЖСК «Дуслык-Строй»; с 2009 по 2015 годы, по мнению Генпрокуратуры РФ, вступил в сговор с главой ООО «ЭнергоТехСервис», чтобы украсть деньги, пишет агентство Nation News.
Денисов скрылся из России после того, как суд поместил его под домашний арест. На Кипре он был задержан в марте 2017 года.