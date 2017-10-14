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14 октября 2017
12:14  14 октября 2017 0

Кипр выдал России обвиняемого в хищении 300 млн рублей главу ЖСК

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, задержание, наручники, допрос
Кипр выдал России уфимца Валерия ДенисоваФото: depositphotos.com © URA.RU

Кипр выдал России уфимца Валерия Денисова, который похитил у членов жилищно-строительного кооператива 307 млн рублей. Мошенник ранее бежал за границу, и поймать его удалось лишь благодаря Интерполу.

Представители российских правоохранительных органов встретили 65-летнего Денисова в международном аэропорту Ларнаки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Экстрадиция из Кипра в Россию состоялась», — приводит сообщение ведомства RT.

Обвиняемый был председателем ЖСК «Дуслык-Строй»; с 2009 по 2015 годы, по мнению Генпрокуратуры РФ, вступил в сговор с главой ООО «ЭнергоТехСервис», чтобы украсть деньги, пишет агентство Nation News.

Денисов скрылся из России после того, как суд поместил его под домашний арест. На Кипре он был задержан в марте 2017 года.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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