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18 октября 2017
11:41  18 октября 2017 0

Врачи сообщили о состоянии Михаила Кокшенова

Актер находится в реанимацииФото: Кино-Театр.РУ

Врачи Первой градской больницы имени Пирогова в Москве сообщили о состоянии известного актера Михаила Кокшенова.

По словам медиков на утро состояние актера остается тяжелым, пишет «Газета.ру». Кокшенов находится в реанимационном отделении, куда его доставили накануне прямо из дома. Как уже сообщало «URA.RU», медики диагностировали у 81-летнего актера инсульт.

Кокшенов известен зрителям по своим многочисленным ролям в советских и российских фильмах, среди которых: «Не может быть!», «Гараж», «Гостья из будущего». Всего актер воплотил на экране более 120 образов.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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