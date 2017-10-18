Врачи сообщили о состоянии Михаила Кокшенова

Актер находится в реанимации
Врачи Первой градской больницы имени Пирогова в Москве сообщили о состоянии известного актера Михаила Кокшенова.
По словам медиков на утро состояние актера остается тяжелым, пишет «Газета.ру». Кокшенов находится в реанимационном отделении, куда его доставили накануне прямо из дома. Как уже сообщало «URA.RU», медики диагностировали у 81-летнего актера инсульт.
Кокшенов известен зрителям по своим многочисленным ролям в советских и российских фильмах, среди которых: «Не может быть!», «Гараж», «Гостья из будущего». Всего актер воплотил на экране более 120 образов.