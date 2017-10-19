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19 октября 2017
18 октября 2017
06:29  19 октября 2017 0

Свыше 90% россиян выступают против выплаты Украине компенсации за Крым

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
Россияне рассчитывают, что рано или поздно западные страны признают полуостров частью РосcииФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Подавляющее большинство россиян выступает категорически против выплат компенсации Украине за присоединение Крыма. Об этом говорят данные нового опроса, проведенного ВЦИОМом.

Исследование показало, что свыше 90% граждан России не считает финансовое решении крымского вопроса правильным. За выплату компенсации Киеву высказалось лишь 6% опрошенных. При этом само решение о включении полуострова в состав России с каждым годом находит все больше сторонников: если в 2016 году так считали 87% респондентов, то в нынешнем их число увеличилось до 93%. При этом в два раза уменьшилось число тех, кто считает это решение неверным (8% в 2016 году, при 4% в текущем).

Опрос показал, что россиянам по-прежнему хочется международного признания Крыма частью России. Такой точки зрения придерживаются 69% опрошенных, однако существенная доля респондентов (28%) не придает реакции мирового сообщества никакого значения, сообщают «Известия».

«Поскольку справедливостью не торгуют, отторжение будет вызывать любая идея „выкупа“ Крыма посредством тех или иных компенсаций Украине. Но в идеале россиянам хотелось бы, чтобы решение крымского вопроса перестало вызывать международные споры. Поэтому для них важно, чтобы восстановление исторической справедливости нашло, наконец, международную поддержку. Хотя всем понятно, что сделать это будет очень непросто», — заявил «Известиям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровски.

Напомним, что в начале октября президент Чехии Милош Земан посоветовал Украине смириться с потерей Крыма и потребовать от России денежную компенсацию. В противном случае, конфликт между Москвой и Киевом неизбежно приведет к новой европейской войне, заявил политик.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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