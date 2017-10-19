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19 октября 2017
14:21  19 октября 2017 4

Киевский суд решил взыскать с «Газпрома» 6,5 миллиардов долларов натурой

Открытие газовой заправки Газпрома при участии председателя совета директоров Виктора Зубкова. Курган, газпром, метан
Украинцы уверены, что "Газпром" им долженФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство украинского антимонопольного комитета об изменении способа исполнения судебного решения по взысканию с «Газпрома» штрафа в 171 миллиард гривен (порядка 6,5 миллиардов долларов). Теперь удовлетворить требование можно не только деньгами на счетах компании, но и любой ее собственностью.

«Если до сих пор можно было взыскать только средства „Газпрома“, размещённые в банках, то теперь взыскание распространяется на всё имущество должника», — цитирует телеканал RT главу Минюста Украины Павла Петренко.

Сам штраф появился в результате решения Антимонопольного комитета Украины, который решил, что «Газпром» злоупотребляет своим монопольным положением на рынке транзита газа в стране. Ранее Павел Петренко также заявил, что с осени Минюст намерен начать процедуру взыскания этого штрафа на территории других государств.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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