Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство украинского антимонопольного комитета об изменении способа исполнения судебного решения по взысканию с «Газпрома» штрафа в 171 миллиард гривен (порядка 6,5 миллиардов долларов). Теперь удовлетворить требование можно не только деньгами на счетах компании, но и любой ее собственностью.
«Если до сих пор можно было взыскать только средства „Газпрома“, размещённые в банках, то теперь взыскание распространяется на всё имущество должника», — цитирует телеканал RT главу Минюста Украины Павла Петренко.
Сам штраф появился в результате решения Антимонопольного комитета Украины, который решил, что «Газпром» злоупотребляет своим монопольным положением на рынке транзита газа в стране. Ранее Павел Петренко также заявил, что с осени Минюст намерен начать процедуру взыскания этого штрафа на территории других государств.