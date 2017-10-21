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21 октября 2017
18:52  21 октября 2017 0

Сирийская армия заняла стратегически важный город Эль-Карьятейн

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, Сирия, Дамаск
Поселение готовится к разминированиюФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Правительственные войска Сирии смогли вернуть под свой контроль город Эль-Карьятейн, ранее захваченный боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Войска полностью восстановили стабильность и безопасность в стратегически важном населенном пункте, который находится в 85 километрах по шоссе от Хомса. Теперь военнослужащим предстоит разминировать дороги, площади и здания, пишет издание topwar.ru.

Около трехсот террористов проникли в Эль-Карьятейн в конце сентября 2017 года из района Эр-Ракбан из-за попустительства сил международной коалиции во главе с США.

Лев Истомин
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