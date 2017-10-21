Сирийская армия заняла стратегически важный город Эль-Карьятейн

Поселение готовится к разминированию
Правительственные войска Сирии смогли вернуть под свой контроль город Эль-Карьятейн, ранее захваченный боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Войска полностью восстановили стабильность и безопасность в стратегически важном населенном пункте, который находится в 85 километрах по шоссе от Хомса. Теперь военнослужащим предстоит разминировать дороги, площади и здания, пишет издание topwar.ru.
Около трехсот террористов проникли в Эль-Карьятейн в конце сентября 2017 года из района Эр-Ракбан из-за попустительства сил международной коалиции во главе с США.