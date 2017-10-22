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22 октября 2017
21 октября 2017
12:12  22 октября 2017 0

Ракку после бомбардировки сравнили с Дрезденом 1945 года. Коалиция готовится заметать следы

Дональд Трамп, трамп дональд
Методы коалиции назвали варварскимиФото: wikimedia.org/Gage Skidmore
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Война в Сирии
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Правительства США, Германии и Франции заявили, что Ракке нужно срочно выделить десятки млн евро для восстановления. В Минобороны РФ отметили, что ранее европейские страны и Америку не раз призывали поучаствовать в организации гуманитарной помощи, но они молчали.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что недавно международная коалиция провела спецоперацию в Ракке, которую, как сообщалось ранее, армия Сирии уже полностью освободила от боевиков ИГИЛ*. Военный уточнил, что Ракка после бомбардировки очень напоминает Дрезден в феврале 1945 года, пишет RT.

По мнению Конашенкова выделение средств на восстановление «мирной жизни» скорее напоминает желание «поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи „освобождаемых“ от ИГИЛ* мирных жителей».

*Террористическая организация, запрещена в России

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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