12:12 22 октября 2017 0

Методы коалиции назвали варварскими Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Правительства США, Германии и Франции заявили, что Ракке нужно срочно выделить десятки млн евро для восстановления. В Минобороны РФ отметили, что ранее европейские страны и Америку не раз призывали поучаствовать в организации гуманитарной помощи, но они молчали.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что недавно международная коалиция провела спецоперацию в Ракке, которую, как сообщалось ранее, армия Сирии уже полностью освободила от боевиков ИГИЛ*. Военный уточнил, что Ракка после бомбардировки очень напоминает Дрезден в феврале 1945 года, пишет RT.

По мнению Конашенкова выделение средств на восстановление «мирной жизни» скорее напоминает желание «поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи „освобождаемых“ от ИГИЛ* мирных жителей».

*Террористическая организация, запрещена в России