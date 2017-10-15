Боевики ИГИЛ покинули Ракку под прикрытием мирных жителей

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» покинули осажденную сирийскую Ракку. Для гарантии своей безопасности террористы использовали в качестве живого щита около 400 мирных жителей.
Об этом сообщил член городского совета Омар Аллуш, отметив при этом, что город покинули не все боевики — в Ракке остаются иностранные террористы. Сколько их, пока неизвестно, пишет РИА «Новости».
ИГИЛ захватили Ракку еще в 2013 году. С того момента она считалась неофициальной столицей террористической группировки. В июне 2017 года коалиция во главе с Соединенными Штатами начала штурм города.