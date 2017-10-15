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15 октября 2017
13:51  15 октября 2017 0

Боевики ИГИЛ покинули Ракку под прикрытием мирных жителей

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
Боевики увели с собой около 400 мирных жителейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» покинули осажденную сирийскую Ракку. Для гарантии своей безопасности террористы использовали в качестве живого щита около 400 мирных жителей.

Об этом сообщил член городского совета Омар Аллуш, отметив при этом, что город покинули не все боевики — в Ракке остаются иностранные террористы. Сколько их, пока неизвестно, пишет РИА «Новости».

ИГИЛ захватили Ракку еще в 2013 году. С того момента она считалась неофициальной столицей террористической группировки. В июне 2017 года коалиция во главе с Соединенными Штатами начала штурм города.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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