Машина никогда не эксплуатировалась зимой
Житель Германии отреставрировал российский автомобиль ВАЗ-2101, известный как «копейка», и решил продать его за 5,5 тысячи евро.
«Русская планета» отмечает, что машина имеет семь тысяч километров пробега и, по заявлению собственника, находится в идеальном состоянии. Автомобиль 1976 года выпуска, уточняет сайт Daily motor. «Копейка» оснащена 1,2-литровым двигателем с четырехступенчатой коробкой передач.
В объявлении сказано, что машина исправна и никогда не эксплуатировалась зимой. Также у нее все в порядке с документами. Перед продажей были заменены все расходники, шланги и настроена топливная система, пишет портал «Твоё авто».
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