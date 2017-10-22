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22 октября 2017
13:51  22 октября 2017 0

Житель Германии выставил на продажу «копейку» 1976 года. ФОТО

Машина никогда не эксплуатировалась зимойФото: портал "Твоё авто"

Житель Германии отреставрировал российский автомобиль ВАЗ-2101, известный как «копейка», и решил продать его за 5,5 тысячи евро.

«Русская планета» отмечает, что машина имеет семь тысяч километров пробега и, по заявлению собственника, находится в идеальном состоянии. Автомобиль 1976 года выпуска, уточняет сайт Daily motor. «Копейка» оснащена 1,2-литровым двигателем с четырехступенчатой коробкой передач.

В объявлении сказано, что машина исправна и никогда не эксплуатировалась зимой. Также у нее все в порядке с документами. Перед продажей были заменены все расходники, шланги и настроена топливная система, пишет портал «Твоё авто».

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Фото: «Твоё авто»

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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