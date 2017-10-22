Анисина нашла замену Никите Джигурде. ВИДЕО

Бывший муж научил фигуристку правильно танцевать
Фигуристка Мария Анисина опубликовала видео с танцем в объятиях французского кулинара Романа Дюкасса.
На мысль о знакомстве с мужчинами ее навел артист Никита Джигурда, ранее попавший в объятия бизнесвумен из Италии, передает «Рен-ТВ». «Учусь у Джигурды. Тантрить… Рома танцует не хуже Никиты Борисовича», — написала Анисина на своей страничке в Instagram.
Ранее эпатажный актер также поделился видео с танцем в объятиях Донны Луны. По словам Джигурды, он разведен с Анисиной на «физическом уровне», поэтому он будет тантрить других «богинь».