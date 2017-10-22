Телеведущий Владимир Познер заявил, что не поддерживал выдвижение Ксении Собчак на главный государственный пост, написав об этом в своем Instagram.
По словам телеведущего, он не поддерживает свою коллегу по ТВ в ее президентских амбициях. Однако при этом считает полезной возможность голосовать против всех кандидатов, отметив, что ее возвращает Собчак.
Сообщения о своем выступлении в поддержку Собчак Познер прокомментировал шуткой: «Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: „Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?“ На что Финкельштейн отвечает: „Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно“».
Напомним, что о желании стать президентом Собчак заявила 18 октября, призвав граждан не бойкотировать выборы в России.