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23 октября 2017
22 октября 2017
09:41  23 октября 2017 0

Народное вече Саакашвили завершилось в Киеве. ВИДЕО

Михаил Саакашвили представил «План спасения Украины»Фото: скриншот видео

У стен Верховной Рады вечером 22 октября завершилось народное вече «майдан реформ», инициатором которого был экс? губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Опальный политик со сцены представил план победы над украинскими силовиками, раскритиковал работу Нацгвардии и СБУ. Также мероприятие запомнилось столкновениями участников акции с полицией, передает телеканал 360. Инцидент произошел из-за того, что силовики блокировали машину с аудиоаппаратурой на площади у Рады. Участники объявили, что акции будут продолжаться.

Народное вече собрало около тысячи активистов, оно началось 22 октября в 13:00, отмечает «Русская планета». «План спасения Украины», который озвучил Михаил Саакашвили, включает объявление импичмента действующему президенту Петру Порошенко, лишение депутатов неприкосновенности, принятие закона об олигархах, которых, по его мнению, нужно лишить контроля над телевидением и политикой.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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