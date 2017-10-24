{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Курганской области
18:43  24 октября 2017 0

«Весь город скорбит». После смерти матери, пытавшейся спасти дочь от огня, о зауральской трагедии расскажут на «Первом канале»

Анастасии Широковой было 23 годаФото с личной страницы Екатерины Приходько «ВКонтакте»

В реанимационном отделении Курганской областной клинической больницы скончалась 23-летняя Анастасия Широкова — мать девочки, погибшей в страшном пожаре в городе Петухово. Сердце женщины остановилось вечером 23 октября.

О смерти Анастасии сообщила на своей странице «ВКонтакте» ее сестра Оксана Романова. В комментариях зауральцы выразили свои соболезнования. «Весь город скорбит», — написала от лица курганцев Елена Краснова. У погибшей осталось двое маленьких детей.

Пожар в Петухове случился ночью 14 октября. В огне погибла 7-летняя дочь Анастасии Широковой. Пытаясь спасти ребенка, мать получила 60% ожогов тела. На вертолете санавиации ее доставили в больницу в Кургане.

По словам Оксаны Романовой, сегодня с ней связались редакторы «Первого канала» и предложили рассказать о трагедии в передаче «Мужское и женское». Оксана уточняет, что еще не приняла решение, будет ли участвовать в программе. «Сейчас я хочу одного — чтобы виновные этого пожара понесли свое наказание», — пишет она.

Как уточнили в управлении СК РФ по Курганской области, по факту происшествия продолжается доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров