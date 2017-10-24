В реанимационном отделении Курганской областной клинической больницы скончалась 23-летняя Анастасия Широкова — мать девочки, погибшей в страшном пожаре в городе Петухово. Сердце женщины остановилось вечером 23 октября.
О смерти Анастасии сообщила на своей странице «ВКонтакте» ее сестра Оксана Романова. В комментариях зауральцы выразили свои соболезнования. «Весь город скорбит», — написала от лица курганцев Елена Краснова. У погибшей осталось двое маленьких детей.
Пожар в Петухове случился ночью 14 октября. В огне погибла 7-летняя дочь Анастасии Широковой. Пытаясь спасти ребенка, мать получила 60% ожогов тела. На вертолете санавиации ее доставили в больницу в Кургане.
По словам Оксаны Романовой, сегодня с ней связались редакторы «Первого канала» и предложили рассказать о трагедии в передаче «Мужское и женское». Оксана уточняет, что еще не приняла решение, будет ли участвовать в программе. «Сейчас я хочу одного — чтобы виновные этого пожара понесли свое наказание», — пишет она.
Как уточнили в управлении СК РФ по Курганской области, по факту происшествия продолжается доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.