18:46 24 октября 2017 0

Мужчина скрывал лицо за маской Фото: сообщество «Двач» в социальной сети «Вконтакте»

Неизвестный в маске лошади попытался прорваться на пресс-конференцию телеведущей Ксении Собчак, заявившей о планах баллотироваться на президентский пост.

Мужчина проник в зал, где Собчак отвечала на вопросы журналистов, и постарался обратиться к начинающему политику. Охрана мероприятия быстро скрутила «лошадь» и вывела ее на улицу.

Пользователи социальных сетей принялись активно обсуждать данный инцидент. По мнению ряда комментаторов, на пресс-конференцию зашла не лошадь, а единорог. Пользователь с ником Art Art также отметил, что мужчину в маске вывели, так как он «не прошел дресс-код».

Как ранее сообщало «URA.RU», на пресс-конференции Собчак объяснила свою позицию по Крыму.