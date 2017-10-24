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24 октября 2017
Главные новости Москвы
15:55  24 октября 2017 0

Собчак назвала Крым украинским

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Политик прокомментировала статус полуостроваФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своих президентских амбициях, считает, что Крым является украинским с точки зрения международного права.

«С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка», — заявила начинающий политик на своей пресс-конференции.

По мнению Собчак, присоединение Крыма к Российской Федерации стало нарушением Будапештского меморандума от 1994 года. При этом телеведущая признала, что на полуострове проживает большое число русских, поддерживающих вхождение Крыма в состав России.

По словам Собчак, «как женщина», она считает, что Россия и Украина должны восстановить дружбу между странами «любой ценой». Политик также призвала начать переговоры с Киевом по вопросу осуждённых по политическим мотивам украинских и российских граждан, пишет RT.

Как ранее сообщало «URA.RU», Собчак также оценила роль Урала для своей предвыборной кампании.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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