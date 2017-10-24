Собчак назвала Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своих президентских амбициях, считает, что Крым является украинским с точки зрения международного права.
«С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка», — заявила начинающий политик на своей пресс-конференции.
По мнению Собчак, присоединение Крыма к Российской Федерации стало нарушением Будапештского меморандума от 1994 года. При этом телеведущая признала, что на полуострове проживает большое число русских, поддерживающих вхождение Крыма в состав России.
По словам Собчак, «как женщина», она считает, что Россия и Украина должны восстановить дружбу между странами «любой ценой». Политик также призвала начать переговоры с Киевом по вопросу осуждённых по политическим мотивам украинских и российских граждан, пишет RT.
Как ранее сообщало «URA.RU», Собчак также оценила роль Урала для своей предвыборной кампании.