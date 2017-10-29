Сначала воришек вспугнула проехавшая машина, а потом у «Лады» сработала сигнализация
В Челябинске четверо молодых людей ночью 29 октября попытались снять аккумулятор с автомобиля «Лада». Неудавшееся ограбление зафиксировала наружная камера наблюдения. Портал 74.ру уточняет, что инцидент произошел напротив дома №50 по улице Агалакова.
На кадрах видно, как парни не спеша подходят к отечественному автомобилю. Трое стоят «на стрёме», а четвёртый подходит к капоту, чтобы его открыть. Через мгновение компания бежит врассыпную — их спугнула машина, которая проехала мимо. Парни подходят к «Ладе» во второй раз, и самый смелый успевает поднять капот, но тут срабатывает сигнализация. Воры снова убегают, на этот раз совсем.