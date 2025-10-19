Пешеход в темной одежде погиб под колесами иномарки под Челябинском
19 октября 2025 в 11:20
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Под Челябинском произошло смертельное ДТП с участием пешехода на 15-м километре автодороги «Долгодеревенское – Аргаяш – Кыштым». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. "21-летний водитель за рулем автомобиля Honda CR-V поздно вечером совершил наезд на мужчину 1973 года рождения. Пешеход двигался по проезжей части навстречу транспорту. В результате происшествия житель Кыштыма скончался на месте от полученных травм", - отмечает пресс-служба ведомства. В ходе проверки установлено, что погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. Это сделало его практически невидимым для водителей в темное время суток. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка для установления всех причин и условий произошедшего. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.
