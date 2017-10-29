Мэр Светлогорска Калининградской области Александр Ковальский попался на серьезном обмане, который стоил ему должности.
26 октября глава города поведал журналистам, что 21 числа к нему в загородный дом приехал неизвестный мужчина, который возле калитки выстрелил чиновнику в живот и скрылся. Мэр, по его словам, час пролежал возле дома, а потом вызвал медиков.
Как заявлял Ковальский, пуля прошла по касательной и серьезных ранений он не получил, поэтому и не стал обращаться в полицию, пишет издание meduza.io.
Позже журналисты узнали, что история выдумана мэром, а на самом деле он просто упал пьяным возле дома и ударился о железную конструкцию.
С 30 октября Ковальский отстранен от должности мэра Светлогорска по собственному желанию. Указ подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.