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29 октября 2017
20:24  29 октября 2017 0

Губернатор уволил мэра, который напился и соврал про нападение со стрельбой

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголизм, водка, пьянство, алкоголь, контрафакт
Алкоголь довел чиновника до отставкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Светлогорска Калининградской области Александр Ковальский попался на серьезном обмане, который стоил ему должности.

26 октября глава города поведал журналистам, что 21 числа к нему в загородный дом приехал неизвестный мужчина, который возле калитки выстрелил чиновнику в живот и скрылся. Мэр, по его словам, час пролежал возле дома, а потом вызвал медиков.

Как заявлял Ковальский, пуля прошла по касательной и серьезных ранений он не получил, поэтому и не стал обращаться в полицию, пишет издание meduza.io.

Позже журналисты узнали, что история выдумана мэром, а на самом деле он просто упал пьяным возле дома и ударился о железную конструкцию.

С 30 октября Ковальский отстранен от должности мэра Светлогорска по собственному желанию. Указ подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Лев Истомин
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