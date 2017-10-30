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30 октября 2017
18:53  30 октября 2017 0

Присоединение Крыма может оставить онкобольных без лекарств

Пресс-конференция по процессу разорения ГУП СО Фармация. Екатеринбург, аптека, гуп со фармация, продажа лекарств
Россия не в состоянии обойтись без зарубежной фарминдустрииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раковые больные в России могут столкнуться с дефицитом обезболивающих средств из-за того, что несколько иностранных компаний, поставлявших в страну компоненты и оборудование, отказались от сотрудничества.

Ситуацию представил зампреду правительства Ольге Голодец Московский эндокринный завод, который ранее сотрудничал с зарубежными производителями. Причиной прекращения поставок компонентов на предприятии назвали политику применения санкций в отношении России после присоединения Крыма, пишет Life.ru.

Так, к примеру, по решению американской компании «Джонсон Матти» в Россию перестали поставлять гидрохлорид морфина, который необходим для производства обезболивающего лекарства для онкобольных.

Кроме этого, компания «Эл-Джи-Си стендарте» из Польши с подачи США перестала поставлять в Россию оборудование для проведения контроля качества лекарств.

Отметим, что уже сейчас многие онкобольные не получают необходимые лекарства. Из-за этого еще в 2015 году отмечен всплеск самоубийств среди раковых больных. В предсмертных записках люди писали, что не в силах терпеть боль, а лекарств у них нет.

После того, как Минздрав ввел новые правила выписки обезболивающих лекарств, ситуацию удалось изменить в лучшую сторону. Однако, по мнению правозащитников, до конца проблема не решена. Только за прошлый год в Минздрав поступило более 2,5 тысяч жалоб от пациентов с онкологией на недоступность лекарственных препаратов.

Лев Истомин
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