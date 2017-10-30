Присоединение Крыма может оставить онкобольных без лекарств

18:53 30 октября 2017 0

Россия не в состоянии обойтись без зарубежной фарминдустрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раковые больные в России могут столкнуться с дефицитом обезболивающих средств из-за того, что несколько иностранных компаний, поставлявших в страну компоненты и оборудование, отказались от сотрудничества.

Ситуацию представил зампреду правительства Ольге Голодец Московский эндокринный завод, который ранее сотрудничал с зарубежными производителями. Причиной прекращения поставок компонентов на предприятии назвали политику применения санкций в отношении России после присоединения Крыма, пишет Life.ru.

Так, к примеру, по решению американской компании «Джонсон Матти» в Россию перестали поставлять гидрохлорид морфина, который необходим для производства обезболивающего лекарства для онкобольных.

Кроме этого, компания «Эл-Джи-Си стендарте» из Польши с подачи США перестала поставлять в Россию оборудование для проведения контроля качества лекарств.

Отметим, что уже сейчас многие онкобольные не получают необходимые лекарства. Из-за этого еще в 2015 году отмечен всплеск самоубийств среди раковых больных. В предсмертных записках люди писали, что не в силах терпеть боль, а лекарств у них нет.

После того, как Минздрав ввел новые правила выписки обезболивающих лекарств, ситуацию удалось изменить в лучшую сторону. Однако, по мнению правозащитников, до конца проблема не решена. Только за прошлый год в Минздрав поступило более 2,5 тысяч жалоб от пациентов с онкологией на недоступность лекарственных препаратов.