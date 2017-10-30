На Ямале пройдет фестиваль Дедов Морозов

Открытый фестиваль Дедов Морозов пройдет в Новом Уренгое. Горожан 3 и 4 января ждет сказочный парад волшебников из разных уголков света. Свое участие в празднике уже подтвердили Деды Морозы из Карелии, Армении, Башкирии и Республики Беларусь. Ожидается, что к празднику примкнут и другие дедушки из стран ближнего зарубежья и регионов России, сообщили в городском Молодежном ресурсном центре.
Фестиваль пройдет в рамках большой праздничной программы «В гостях у Ямал-Ири». Во дворце спорта «Звёздный» будут работать творческие площадки и выставки-ярмарки новогодних и рождественских товаров и услуг, пройдет театрализованная программа с участием ямальского деда мороза Ямал-Ири.
Немного побыть в шубе волшебника смогут все желающие. В Дедов Морозов переоденутся местные активисты, педагоги, деятели культуры и даже бизнесмены.
«Выберут и лучшего сказочного волшебника. Жюри будет учитывать выполнение творческих и конкурсных заданий, творческое представление образа, организацию работы резиденции и ее художественное оформление, участие Дедов Морозов и его помощников в спортивных состязаниях», — отмечают организаторы.
Местные власти рассчитывают, что праздник привлечет не только ямальцев, но и туристов из других регионов. Сейчас прорабатываются последние детали. С ноября организаторы планируют начать активную рекламную компанию в СМИ и социальных сетях.